Українці б'ють потужно — Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (22-0, 14 КО) з перемогою над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Відповідна заява була опублікована в соцмережах очільника держави.

"Українці б'ють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу! Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіоне! Вітаю, країно! Слава Україні!", – йдеться у заяві президента.

Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.