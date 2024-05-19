Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Українці б'ють потужно — Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Станіслав Лисак — 19 травня, 04:56
Українці б'ють потужно — Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (22-0, 14 КО) з перемогою над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Читайте також :
Батьку ми це зробили: перші слова Усика після перемоги над Ф'юрі

Відповідна заява була опублікована в соцмережах очільника держави.

"Українці б'ють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу! Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіоне! Вітаю, країно! Слава Україні!", – йдеться у заяві президента.

Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Читайте також :
Відео Фото Ціна перемоги: Усик відправився до лікарні після бою з Ф'юрі

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Володимир Зеленський

Олександр Усик

Король боксу! Усик – перший в історії важкої ваги володар усіх найпрестижніших поясів
Льюїс — Усику: Ласкаво просимо до клубу
Українці перемагатимуть не лише на ринзі, а й у війні з Росією — потужний спіч Володимира Кличка після бою Усик — Ф'юрі
Шевченко: Перемога Усика значить дуже багато для України
Різниця суттєва: статистика ударів Усика та Ф'юрі

Останні новини