Заяс: Я готовий поїхати на Місяць заради бою з Фундорою

Пуерто-риканський боксер першої середньої ваги Ксандер Заяс (21-0, 13 КО) готовий до бою з чемпіоном WBC та WBO Себастьяном Фундорою (21-1-1, 13 KO).

Цитує боксера The Ring.

"Я б дуже хотів, щоб це було в Медісон-Сквер-Гарден, де я будував свою кар'єру та провів вже сім боїв. Але якщо мені потрібно буде полетіти на Місяць, щоб отримати пояси, я полечу. Це єдина причина, чому я тут. Мене б не було тут, якби я не знав, що збираюся битися з ним. Я обов'язковий з певної причини. Він хоче, щоб це сталося. Я хочу, щоб це сталося. Його команда та моя команда знаходяться на одній хвилі", – зазначив боксер.

Також Заяс оцінив останню перемогу Фундори над Букером.

"Він зробив те, що мав зробити. У нього був боєць в особі Чордейла Букера, який не прийшов битися. З самого початку він був трохи на задньому плані, намагаючись вижити. Я маю на увазі, що [Фундора] вніс зміни. Він знав, що йому потрібно робити після більш ніж року та деяких змін, захищати свої титули та залишатися активним, щоб бути готовим до мене влітку", – сказав Заєс.

Нагадаємо, напередодні Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила чемпіону в першій середній вазі Себастьяну Фундорі провести бій проти Ксандера Заяса.

Напередодні Себастьян здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді над Чордейлом Букером, а 22-річний Заєс, який посідає перше місце в рейтингу, попередній поєдинок провів у лютому цього року.

Зазначимо, що Фундора міг бути потенційним суперником українського боксера Сергія Богачука, який викликав Себастьяна на бій ще на початку року. Він є офіційним претендентом на інший пояс американця – WBC.