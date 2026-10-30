Фундора захищатиме звання абсолютної чемпіонки світу наприкінці осені

Абсолютна чемпіонка світу в найлегшій вазі Габріела Фундора (18-0, 10 KO) проведе поєдинок проти представниці Польщі Ясміни Запоточної (10-1, 0 KO).

Про це повідомляє Golden Boy Promotions.

Вони розділять ринг 20 листопада в Індіо. Це протистояння стане співголовною подією вечора боксу.

На кону стоятимуть всі титули 24-річної американки. Бій розрахований на десять раундів.

Зазначимо, що востаннє Фундора билась у березні 2026 року. Тоді вона перемогла технічним нокаутом Вівіану Корредор (10-3, 5 КО), завдяки чому зберегла свої пояси.

Запоточна не виходила на ринг із листопада 2025 року. В тому поєдинку вона захистила титул чемпіонки Європи, здолавши Джастін Лаллеман (13-4-1, 1 КО).