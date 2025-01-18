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Богачук викликав на бій Фундору

Олександр Булава — 18 січня 2025, 14:57
Богачук викликав на бій Фундору
Сергій Богачук
Пресслужба Riyadh Season

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) викликав на бій чемпіона WBC і WBO у першій середній вазі Себастьяна Фундору (21-1-1, 13 KO).

Про це боксер розповів у коментарі Supreme Boxing.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Фундора.

"Себастіане, в тебе тепер немає суперника. Я готовий, готовий зустрітись з тобою. Давай зробимо це!

Ми можемо показати фанатам крутий бій і ти це знаєш", – розповів Богачук.

Спочатку Фундора мав провести бій з ексчемпіоном світу у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО). Однак Всесвітня боксерська рада відмовилася санкціонувати бій між двома американцями.

Зазначимо, що Богачук мав зустрітися з Фундорою у березні, але тоді WBC скасувала бій та призначила суперником Себастьяна Тіма Цзю.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук нокаутував британця Ішмаеля Девіса, Фундора після перемоги над Цзю ще не проводив боїв.

Еррол Спенс Сергій Богачук Фундора

Фундора

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