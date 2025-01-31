Засновник PFL хоче організувати бій Нганну проти Вайлдера

Засновник PFL Донн Девіс розповів про плани Франсіса Нганну на 2025 рік. Також він заявив, що хоче організувати бій камерунця проти Деонтея Вайлдера.

Слова функціонера наводить SkySports.

"Цього року він збирається битися двічі – один раз в ММА, один раз в боксі. В якому порядку? Ще не знаю. З якими суперниками? Ми працюємо над варіантами.

Я думаю, що Деонтей Вайлдер – це той, про кого ми говорили, про кого він говорив. Якісь змішані правила або чергування раундів, або просто забрати один аспект з правил ММА. Я думаю, що Вайлдер особливо цікавий", – розповів Девіс.