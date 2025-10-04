Українська правда
Вордлі: Бій з Усиком був би захопливим і для мене, і для нього

Олександр Арап — 4 жовтня 2025, 18:47
Фабіо Вордлі
Фото: BBC

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) упевнений, що зустріч з українським чемпіоном Олександром Усиком могла б стати однією з найцікавіших у надважкому дивізіоні.

Слова боксера передає Sky Sports.

"Я думаю, що поєдинок зі мною був би для нього захопливим. Наразі, зважаючи на різні варіанти, він може бачити продовження своєї кар’єри в іншому напрямку або зосередитися на інших справах. Але, гадаю, я один із найцікавіших суперників на сьогодні. Усик любить дарувати глядачам видовищні бої, тож, думаю, він би із задоволенням вийшов у ринг зі мною", – зазначив Вордлі.

Фабіо Вордлі проведе свій наступний бій проти Джозефа Паркера 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Переможець цього поєдинку стане першим у черзі серед обов’язкових претендентів на зустріч з Олександром Усиком.

Раніше легендарний британський боксер Леннокс Льюїс закликав українця завершити кар'єру.

