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Гірн зробив прогноз на бій Юбенк – Бенн

Руслан Травкін — 24 березня 2025, 21:17
Гірн зробив прогноз на бій Юбенк – Бенн
Едді Гірн
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Промоутер Едді Гірн зробив прогноз на бій між Крісом Юбенком-молодшим (34-3, 25 КО) та Конором Бенном (23−0, 14 KO). Він вірить у перемогу нокаутом від свого підопічного.

Про це Гірн сказав у коментарі для The Ring.

"Ми хочемо виграти цей бій за шість раундів, і я вам зараз щось скажу – це буде як Найджел Бенн проти Айрена Барклі. Я не кажу, що все теж закінчиться в першому раунді, але зі стартовим гонгом Конор вийде і нападе на Юбенка. Жодних промацувань на 2-3 раунди.

Юбенк – міцний хлопець, і він стоятиме на своєму. Він не втікатиме і відповість. На мою думку, тоді Конор його і нокаутує", – сказав Гірн.

Промоутер пригадав бій між Найджелом Бенном, батьком Конора, та Айреном Барклі. Тоді в бою за титул WBO Найджел здобув перемогу нокаутом у 1 раунді.

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

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