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Потужний удар у корпус: Харциз нокаутував суперника у другому раунді

Олександр Булава — 29 вересня, 11:13
Потужний удар у корпус: Харциз нокаутував суперника у другому раунді
Ярослав Харциз
K2 Promotions

Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз (5-0, 4 КО) достроково переміг аргентинця Алана Веласкеса (4-19-1, 1 КО).

Поєдинок завершився у другому раунді після потужного удару українця у корпус. Аргентинець впав на канвас та не зміг продовжити бій.

Зазначимо, що вечір боксу пройшов у Винниках. Захід був присвячений 100-річчю львівського боксу.

Напередодні непереможний українець Ярослав Михалушко нокаутував мексиканця Оскара Еспінозу у поєдинку за титул чемпіона світу WBC серед молоді.

Бокс Ярослав Харциз

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