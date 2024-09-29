Потужний удар у корпус: Харциз нокаутував суперника у другому раунді
Ярослав Харциз
K2 Promotions
Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз (5-0, 4 КО) достроково переміг аргентинця Алана Веласкеса (4-19-1, 1 КО).
Поєдинок завершився у другому раунді після потужного удару українця у корпус. Аргентинець впав на канвас та не зміг продовжити бій.
Зазначимо, що вечір боксу пройшов у Винниках. Захід був присвячений 100-річчю львівського боксу.
Напередодні непереможний українець Ярослав Михалушко нокаутував мексиканця Оскара Еспінозу у поєдинку за титул чемпіона світу WBC серед молоді.