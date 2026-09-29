У віці 32 років помер ексгравець юнацької збірної Англії та вихованець Манчестер Сіті

На 33-му році життя перестало битися серце колишнього центрального захисника юнацької збірної Англії та вихованця Манчестер Сіті Кортні Меппен-Вальтера.

Про це повідомляє The Independent.

Причини смерті не розголошуються.

Зазначимо, що Меппен-Вальтер розпочав професійну кар'єру в Манчестер Сіті, де провів за молодіжну команду клубу 8 матчів. У 2011 році дебютував та провів єдину гру у своїй кар'єрі за юнацьку збірну "трьох левів", вийшовши проти Словаччини у товариському поєдинку 1:1.

У 2013 році футболіст потрапив у автокатастрофу, внаслідок якої загинули Кулвант Сінгх та його 37-річна сестра Равель Каур. Двоє дітей жінки отримали травми та залишилися сиротами, оскільки їхній батько загинув у війні в Афганістані.

Футболіст згодом визнав свою провину у скоєні цієї ДТП, й суд засудив його до 16 місяців тюремного ув'язнення, проте він відбув половину свого терміну.

Після повернення на свободу "містини" припинили співпрацю з гравцем внаслідок цього інциденту. Надалі оборонець виступав у таких командах, як Карлайл Юнайтед, Чорлі, Стокпорт, Телфорд Юнайтед, Нантвіч Таун та Бері.

Нагадаємо, що напередодні в Мексиці помер боксер Артуро "Лобіто" Торрес внаслідок важкої травми голови, якої він зазнав під час нокауту.