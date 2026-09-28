35-річний колишній французький кіберспортсмен застрелився у власній квартирі

У віці 35 років пішов із життя колишній французький професійний гравець у Counter-Strike та стример Малек "maleK" Беннуїва. Він вистрілив собі в голову у власній квартирі в районі Сен-Жером міста Екс-ан-Прованс.

Про це повідомляє HLTV. Деталі додає La Provence.

Про бажання Малека закінчити життя самогубством сповістила поліцію його колишня дівчина. Представники правоохоронних органів, до яких приєднався елітний підрозділ "RAID", терміново прибули на місце подій.

Чоловік забарикадувався у власній квартирі. На контакт із екскіберспортсменом було відправлено перемовника. Під час слідчих дій весь периметр біля місцеперебування чоловіка було перекрито.

Утім, зрештою після тригодинних переговорів Малека Беннуїва не вдалося відмовити від його намірів, й у підсумку 35-річний чоловік вистрелив собі у голову. Парамедики спробували надати невідкладну допомогу Беннуїву. Чоловіка доставили до реанімації, де він помер близько о 4-ї ранку.

Зауважимо, що Малек Беннуїв розпочав грати в Counter Strike:Source у 2011 році, а після цього виступав у таких командах, як beGenius та Epsilon.

Після завершення професійної кар'єри почав займатися ютуб-каналом, на якому набрав 130 000 підписників, та стрімінгом на Твітчі, де в нього було 155 000 підписників.

Нагадаємо, що напередодні в Мексиці помер боксер Артуро "Лобіто" Торрес внаслідок важкої травми голови, якої він зазнав під час нокауту.