Французька фрірайд-лижниця загинула у віці 29 років

Французька фрірайд-лижниця Жюльєтт Вільманн загинула у віці 29 років.

Про це повідомляє Le Dauphine.

Трагедія трапилася 29 вересня в Аргентині. Причиною загибелі спортсменки стало сходження лавини в горах.

Під неї потрапили Вільманн і її чоловік. Очевидці зуміли самостійно витягнути їх з-під завалу ще до прибуття рятувальних служб. Чоловіка госпіталізували з травмами, а ось Вільманн померла на місці. Наразі з'ясовуються всі деталі трагедії.

Вільманн виступала у Freeride World Tour в 2019 – 2022 роках. В 2021 році посіла четверте місце в загальному заліку.

Раніше у віці 32 років помер вихованець футбольного клубу Манчестер Сіті Кортні Меппен-Вальтер.