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Французька фрірайд-лижниця загинула у віці 29 років

Олег Дідух — 1 жовтня 2026, 16:39
Французька фрірайд-лижниця загинула у віці 29 років
Жюльютт Вільман
Le Parisien

Французька фрірайд-лижниця Жюльєтт Вільманн загинула у віці 29 років.

Про це повідомляє Le Dauphine.

Трагедія трапилася 29 вересня в Аргентині. Причиною загибелі спортсменки стало сходження лавини в горах.

Під неї потрапили Вільманн і її чоловік. Очевидці зуміли самостійно витягнути їх з-під завалу ще до прибуття рятувальних служб. Чоловіка госпіталізували з травмами, а ось Вільманн померла на місці. Наразі з'ясовуються всі деталі трагедії.

Вільманн виступала у Freeride World Tour в 2019 – 2022 роках. В 2021 році посіла четверте місце в загальному заліку.

Раніше у віці 32 років помер вихованець футбольного клубу Манчестер Сіті Кортні Меппен-Вальтер.

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