Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 11:30
Ексчемпіон світу – про Джошуа: Він не зможе битись як Усик
Колишній чемпіон світу з боксу Джонні Нельсон висловився про Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), який намагається повернутись в ринг після декількох поразок та травми.

Британець поспілкувався з Boxing King Media.

"Мені подобається той факт, що Джошуа намагається покращитись у деяких аспектах. Він знає, що щось не так і думає "я хочу зробити так, як робиш ти". Але я не думаю, що він здатен тренуватись та битись як Олександр Усик.
Причина: у нього інший склад розуму, він діяв "по-старому" вже багато років. Це може працювати перші раунд-два, але потім повертається попередній Джошуа. Зараз він хоче перейняти той стиль, яким Усик усіх побив, але якщо ти не працюєш так від самого початку кар'єри – твої попередні помилки завжди вилазитимуть назовні", – розповів Нельсон.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Дюбуа. 

Перед цим британець перемагав Френсіса Нганну, Отто Валліна та Роберта Хеленіуса, а у 2021 та 2022 роках двічі програв Олександру Усику.

Раніше Джонні Нельсон порадив Джошуа завершити кар'єру.

