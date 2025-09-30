Українська правда
Ексчемпіон світу порадив Джошуа завершити кар'єру

Олександр Булава — 30 вересня 2025, 22:22
Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що британському надважковаговику Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) слід обдумати завершення кар'єри.

Цитує боксера TalkSport.

Уболівальникам вже набридли розмови про можливий бій проти Тайсона Ф'юрі, тож Ентоні краще піти, ніж очікувати ще однієї поразки.

"По-перше, я не думаю, що бій з Джейком Полом колись взагалі мав відбутися. Не думаю, що це було реально, навіть тоді, коли Джейк Пол про це кричав, а Едді Гірн трохи це підживлював, до речі. Це ніколи, ніколи не мало статися — це перше.

Друге: якщо говорити про Ентоні Джошуа, то, з поваги й симпатії до нього, я вважаю, що йому вже немає чого доводити в цьому спорті. Йому краще піти, ніж залишатися й чекати, поки хтось його поб'є.

Або це бій із Тайсоном Ф’юрі, з усім цим "буде чи не буде", що вже всім набридло. Або просто треба йти з боксу. Він і так дуже багатий, заможний чоловік", – сказав Нельсон.

Раніше Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

