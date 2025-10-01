Українська правда
Знав, що можу опинитися в лікарні: актор Джонсон пригадав спаринги з Усиком

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 07:36
Зірковий реслер та актор Двейн "Скеля" Джонсон пригадав, як проходили його спаринги з Олександром Усиком (24-0, 15 КО) під час зйомок фільму "Незламний". Він зізнався, що боявся потрапити до лікарні, якщо українець влучить по ньому.

Слова Джонсона передає TalkSport.

"Вперше, коли ми зчепилися, і я відчув його силу, я усвідомив: це небезпечна людина. Зовнішність Усика може бути оманливою, але коли він на рингу, обман стає реальністю.

Ти одразу відчуваєш силу в його ногах. Потім ми почали спаринг, відпрацьовували джеби, і він виявився неймовірно швидким. Я тільки й думав, що якщо один із цих ударів пройде – я опинюся в лікарні", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, фільм "Незламний" розповідає історію легендарного американського бійця ММА Марка Керра абсолютного чемпіона UFC. Головного героя зіграв Двейн Джонсон.

Усик зіграв суперника Керра відомого українського спортсмена Ігоря Вовчанчина, який свого часу був одним із найнебезпечніших бійців світу.

Офіційна прем'єра фільму "Незламний " запланована на 3 жовтня.

