Знав, що можу опинитися в лікарні: актор Джонсон пригадав спаринги з Усиком

Зірковий реслер та актор Двейн "Скеля" Джонсон пригадав, як проходили його спаринги з Олександром Усиком (24-0, 15 КО) під час зйомок фільму "Незламний". Він зізнався, що боявся потрапити до лікарні, якщо українець влучить по ньому.

Слова Джонсона передає TalkSport.

"Вперше, коли ми зчепилися, і я відчув його силу, я усвідомив: це небезпечна людина. Зовнішність Усика може бути оманливою, але коли він на рингу, обман стає реальністю.

Ти одразу відчуваєш силу в його ногах. Потім ми почали спаринг, відпрацьовували джеби, і він виявився неймовірно швидким. Я тільки й думав, що якщо один із цих ударів пройде – я опинюся в лікарні", – сказав Джонсон.