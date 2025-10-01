Знав, що можу опинитися в лікарні: актор Джонсон пригадав спаринги з Усиком
Зірковий реслер та актор Двейн "Скеля" Джонсон пригадав, як проходили його спаринги з Олександром Усиком (24-0, 15 КО) під час зйомок фільму "Незламний". Він зізнався, що боявся потрапити до лікарні, якщо українець влучить по ньому.
Слова Джонсона передає TalkSport.
"Вперше, коли ми зчепилися, і я відчув його силу, я усвідомив: це небезпечна людина. Зовнішність Усика може бути оманливою, але коли він на рингу, обман стає реальністю.
Ти одразу відчуваєш силу в його ногах. Потім ми почали спаринг, відпрацьовували джеби, і він виявився неймовірно швидким. Я тільки й думав, що якщо один із цих ударів пройде – я опинюся в лікарні", – сказав Джонсон.
Нагадаємо, фільм "Незламний" розповідає історію легендарного американського бійця ММА Марка Керра – абсолютного чемпіона UFC. Головного героя зіграв Двейн Джонсон.
Усик зіграв суперника Керра – відомого українського спортсмена Ігоря Вовчанчина, який свого часу був одним із найнебезпечніших бійців світу.
Офіційна прем'єра фільму "Незламний " запланована на 3 жовтня.