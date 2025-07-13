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Чемпіон Бокс

Я довів, що маю характер, – Стівенсон оцінив свою перемогу над Сепедою

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 12:15
Я довів, що маю характер, – Стівенсон оцінив свою перемогу над Сепедою
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон поділився емоціями від своєї перемоги над Вільямом Сепедою.

Слова спортсмена передає The Ring.

"Це був не той бій, на який я очікував – по мені прилетіло більше ударів, ніж мало. Але я зробив усе, щоб виконати свою роботу, бо я – хижак. Я не цуценя, не кучерявий пудель.

У мене є характер і я довів, що є бійцем. Я хочу, щоб ви вийшли із Сепедою у ринг та зрозуміли, наскільки він жорсткий. Він змусив мене викластись на усі 100 відсотків", – розповів Шакур.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі американський боксер зміг захистити свій титул чемпіона. Минулий поєдинок Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Напередодні Шакур кинув виклик Конору Бенну, який у своєму останньому бою програв Крісу Юбенку.

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