Я довів, що маю характер, – Стівенсон оцінив свою перемогу над Сепедою

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон поділився емоціями від своєї перемоги над Вільямом Сепедою.

Слова спортсмена передає The Ring.

"Це був не той бій, на який я очікував – по мені прилетіло більше ударів, ніж мало. Але я зробив усе, щоб виконати свою роботу, бо я – хижак. Я не цуценя, не кучерявий пудель.



У мене є характер і я довів, що є бійцем. Я хочу, щоб ви вийшли із Сепедою у ринг та зрозуміли, наскільки він жорсткий. Він змусив мене викластись на усі 100 відсотків", – розповів Шакур.