Я довів, що маю характер, – Стівенсон оцінив свою перемогу над Сепедою
Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон поділився емоціями від своєї перемоги над Вільямом Сепедою.
Слова спортсмена передає The Ring.
"Це був не той бій, на який я очікував – по мені прилетіло більше ударів, ніж мало. Але я зробив усе, щоб виконати свою роботу, бо я – хижак. Я не цуценя, не кучерявий пудель.
У мене є характер і я довів, що є бійцем. Я хочу, щоб ви вийшли із Сепедою у ринг та зрозуміли, наскільки він жорсткий. Він змусив мене викластись на усі 100 відсотків", – розповів Шакур.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі американський боксер зміг захистити свій титул чемпіона. Минулий поєдинок Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.
Напередодні Шакур кинув виклик Конору Бенну, який у своєму останньому бою програв Крісу Юбенку.