Нехай готується, – Шакур Стівенсон кинув виклик Бенну

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон кинув виклик іншому іменитому боксеру – Конору Бенну.

Слова американця наводить Sporting News.

"Я б провів бій у Великій Британії та добре провели б час. Впевнений, що зміг би заповнити велику арену.



Конор Бенн регулярно каже про мене якесь лайно, постійно коментуючи мої фото та іноді пише в особисті повідомлення. Передайте йому: нехай готується, я його незабаром ви**у.



Але я не битимусь із ним у першій середній, ми можемо зустрітись у напівсередній. Я не робитиму цього аби з ким", – розповів Стівенсон.