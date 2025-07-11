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Нехай готується, – Шакур Стівенсон кинув виклик Бенну

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 14:39
Нехай готується, – Шакур Стівенсон кинув виклик Бенну
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон кинув виклик іншому іменитому боксеру – Конору Бенну.

Слова американця наводить Sporting News.

"Я б провів бій у Великій Британії та добре провели б час. Впевнений, що зміг би заповнити велику арену.

Конор Бенн регулярно каже про мене якесь лайно, постійно коментуючи мої фото та іноді пише в особисті повідомлення. Передайте йому: нехай готується, я його незабаром ви**у.

Але я не битимусь із ним у першій середній, ми можемо зустрітись у напівсередній. Я не робитиму цього аби з ким", – розповів Стівенсон.

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Конор Бенн наприкінці квітня програв у 12-раундовому поєдинку Крісу Юбенку-молодшому.

Зазначимо, що 13 липня Шакур проведе захист титулу проти Вільяма Сепеди. Напередодні суперники провели чергову битву поглядів.

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