WBO зобов'язала Фундору провести захист поясів

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Себастьяна Фундору (21-1-1, 13 КО) провести бій проти володаря поясу WBA Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Про це повідомляє Boxingscene.

Штатний юрист організації Густаво Олів’єрі сказав, що вони забезпечать проведення обов’язкового захисту, щоб мати лише одного чемпіона на дивізіон. Бійці мають термін 30 днів, щоб досягти угоди, після цього будуть призначені промоутерські торги. За словами Олів'єрі, якщо обидва боксери погодяться, то бій проведуть до кінця 2024 року.

Зазначимо, що Теренс є володарем поясу WBA та нещодавно відмовився від пояса за версією WBO. Таким чином, новим чемпіоном світу за версією WBO став Браян Норман.

Фундора наразі володіє поясами WBC і WBO у першій середній вазі після перемоги над австралійцем Тімом Цзю у кривавому поєдинку.

Нагадаємо, 36-річний Кроуфорд 3 серпня 2024 року переміг Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Боксер має намір продовжити виступи у першій середній вазі або вище, але поки що його подальші плани не анонсовані.