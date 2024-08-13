Теренс Кроуфорд відмовився від пояса WBO. Чемпіоном став інший американець

Колишній абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) відмовився від пояса за версією WBO.

Про це рішення боксера повідомила сама організація World Boxing Organization.

Таким чином, новим чемпіоном світу за версією WBO став Браян Норман. Очікується, що перший захист 23-річний боксер проведе у грудні.

36-річний Кроуфорд 3 серпня переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Боксер має намір продовжити виступи у першій середній вазі або вище, але поки що його подальші плани не анонсовані.

Кроуфорд за 41 бій не зазнавав поразок. Влітку 2016 року одноголосним рішенням суддів Теренс переміг українця Віктора Постола.