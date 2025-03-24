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WBO зобов'язала Фундору провести обов'язковий захист титулу

Олександр Булава — 24 березня 2025, 12:19
WBO зобов'язала Фундору провести обов'язковий захист титулу
Себастьян Фундора
Getty images

Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила чемпіону в першій середній вазі Себастьяну Фундорі (22-1-1, 14 KO) провести бій проти Ксандера Заяса (21-0, 13 КО).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Командам боксерів надали термін у 20 днів, щоб вони досягли згоди щодо поєдинку. В іншому випадку WBO призначить промоутерські торги. Інтереси Фундори представляє промоутер Семпсон Левковіц, а Заяса – Боб Арум. Мінімальна ставка на бій становить 200 тисяч доларів.

Також цим рішенням WBO підтвердила, що американець Теренс Кроуфорд має намір відмовитися від свого звання тимчасового чемпіона організації в першій середній вазі після офіційного анонсу поєдинку проти Сауля Альвареса в другій середній вазі.

Напередодні Себастьян здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді над Чордейлом Букером, а 22-річний пуерториканець Заяас, який посідає перше місце в рейтингу, попередній поєдинок провів у лютому цього року.

Зазначимо, що Фундора міг бути потенційним суперником українського боксера Сергія Богачука, який викликав Себастьяна на бій ще на початку року. Він є офіційним претендентом на інший пояс американця – WBC.

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