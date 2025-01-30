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Чемпіон Бокс

WBO призначила Лопесу обов'язкового суперника

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 22:19
Теофімо Лопес матиме 180 для захисту поясу WBO
Теофімо Лопес
Фото: Getty Images

Всесвітня боксерська організація зобов'язала Теофімо Лопеса провести захисник свого чемпіонського поясу.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Американець має провести бій проти переможця пари Кеттеролл-Барбоса. Нагадаємо, боксери проведуть поєдинок 15 лютого.

Після цього Лопес має захистити свій пояс протягом наступних 180 днів. Раніше кривдник Ломаченка мав провести бій проти Субріеля Матіаса, проте американець вийшов з переговорів.

Востаннє Теофімо виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що Лопес почав співпрацю із тренером Канело.

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