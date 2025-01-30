WBO призначила Лопесу обов'язкового суперника

Всесвітня боксерська організація зобов'язала Теофімо Лопеса провести захисник свого чемпіонського поясу.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Американець має провести бій проти переможця пари Кеттеролл-Барбоса. Нагадаємо, боксери проведуть поєдинок 15 лютого.

Після цього Лопес має захистити свій пояс протягом наступних 180 днів. Раніше кривдник Ломаченка мав провести бій проти Субріеля Матіаса, проте американець вийшов з переговорів.

Востаннє Теофімо виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що Лопес почав співпрацю із тренером Канело.