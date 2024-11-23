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Лопес розпочав співпрацю з тренером Канело

Олександр Булава — 23 листопада 2024, 11:18
Лопес розпочав співпрацю з тренером Канело
Теофімо Лопес
Boxing Scene

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) включив у свою команду Едді Рейносо, який є тренером володаря титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Цитує Лопеса Boxing Scene.

"У моєму кутку тренер року

Мій батько й Рейносо спілкуються, і я думаю, що це найкращий варіант.

Я нікуди не йду від батька, і мій батько, безумовно, підштовхнув мене до того, щоб я поїхав до табору Канело. Подивимось, що з цього вийде", – розповів Лопес.

Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Напередодні Теофімо спростував переговори про поєдинок з Девіном Хейні.

Сауль Канело Альварес Рейносо Теофімо Лопес

Сауль Канело Альварес

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