Лопес розпочав співпрацю з тренером Канело
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) включив у свою команду Едді Рейносо, який є тренером володаря титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).
Цитує Лопеса Boxing Scene.
"У моєму кутку тренер року
Мій батько й Рейносо спілкуються, і я думаю, що це найкращий варіант.
Я нікуди не йду від батька, і мій батько, безумовно, підштовхнув мене до того, щоб я поїхав до табору Канело. Подивимось, що з цього вийде", – розповів Лопес.
Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.
Напередодні Теофімо спростував переговори про поєдинок з Девіном Хейні.