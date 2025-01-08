Лопес відмовився від бою з Матіасом

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) вийшов з переговорів щодо бою з колишнім чемпіоном IBF Субріелем Матіасом (21-2, 21 КО) з Пуерто-Рико.

Про це повідомляє журналіст Кіт Айдек.

Лопес відхилив останню пропозицію Top Rank, яка "набагато вище мінімального рівня його контракту". Дедлайн переговорів завершився у вівторок ввечері.

Теофімо і Матіас повинні були зустрітися в головній події ESPN PPV 15 березня в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше Теофімо розпочав співпрацю з тренером Сауля Альвереса – Едді Рейносо.