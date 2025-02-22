WBO може санкціювати бій між Усиком та Дюбуа

Всесвітня боксерська організація (WBO) може дозволити Олександру Усику та Даніелю Дюбуа провести поєдинок незалежно від результату протистояння Паркера та Баколе.

Про це повідомляє Talksport.

Нагадаємо, Даніель мав боксувати проти новозеландця за титул IBF, але знявся з поєдинку через вірусне захворювання. Після цього поєдинку, у разі перемоги Дюбуа, планувалось провести бій між британцем та українським чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO.

Втім, доки Паркер буде захищати свій тимчасовий титул, Всесвітня боксерська організація може дозволити Усику та Дюбуа провести бій за ті пояси, якими володіє Олександр. Такий варіант можливий у тому випадку, якщо обидві сторони наполягатимуть на реванші. Про це повідомив президент організації Густаво Олівері.

Наряду з цим WBO має право зобов'язати Усика провести поєдинок проти переможця пари Паркер – Баколе. Все залежатиме від того, коли цей бій може відбутись.

Цікаво, що організація завжди віддавала перевагу проведенню об'єднавчих поєдинків, а не обов'язкових, тож бій між Усиком та Дюбуа виглядає цілком реальним.

Раніше можливих суперників для Даніеля назвав його промоутер Френк Воррен.