Реванш із Джошуа або бій з Усиком: Воррен – про суперників Дюбуа

Промоутер Френк Воррен оцінив майбутніх суперників чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) після зриву бою з Джозефом Паркером.

Слова промоутера наводить Sky Sports.

Серед потенційних кандидатів розглядається реванш з Олександром Усиком, який напередодні також заявив, що хоче другий бій з Дюбуа.

"Мені здається, як би це не дивно звучало, що тепер у нас є більше можливостей. Я хотів би побачити бій-реванш з Усиком. Це варіант, якщо це можна організувати, я був би радий. Але у нас є Джо Паркер, у нас є Ентоні Джошуа, який відновився від травми, і він, можливо, захоче реваншу, враховуючи той факт, що він був хворий, хто знає?", – розповів промоутер.

Усик і Джошуа будуть присутні на суботньому бою, що є можливістю для початку переговорів.

"Ми подивимось і побачимо. Вони всі тут. Без сумніву, ми подивимось і побалакаємо", — сказав Воррен.

Зазначимо, що свій бій 22 лютого в Ер-Ріяді 33-річний новозеландець все ж проведе, але суперником стане Мартін Баколе.

Раніше зняття Дюбуа з поєдинку прокоментував сам Джозеф Паркер.