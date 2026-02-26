Українець Лозан відмовився від бою з росіянином попри великий гонорар

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (15-1, 9 КО) відмовився від пропозиції провести поєдинок проти росіянина Артура Біярсланова (20-0, 16 КО), який виступає під канадським прапором.

Про це він розповів в ефірі каналу "ТАЙК МАЙСОН".

"Особисто мені хтось один раз писав з Канади. Пропонували бій проти канадського русака, типу Бетербієва, тільки в моїй вазі. Забув його прізвище (Артур Біярсланов – ред.). Пропонували гонорар з перельотом та проживанням. Чемпіонський бій на 10 раундів", – сказав Лозан.

За словами українця, йому пропонували гонорар за бій з росіянином у розмірі 35 тисяч доларів, а менеджеру надходила покращена пропозиція у 100 тисяч доларів. Втім, у підсумку вони відхилили цей варіант.

Зазначимо, що за національністю Біярсланов – чеченець. У віці 10 років його родина переїхала до Канади. Через два роки хлопець розпочав займатися боксом.

У складі збірної Канади брав участь в Олімпіаді-2016 та вигравав Панамериканські ігри-2015. На професійному рівні у 2024 році здобув пояс чемпіона NABF у першій напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося про першу поразку Лозана у професійній кар'єрі. Українець поступився узбеку Турсунову в півфіналі Гран-прі WBC в Ер-Ріяді.