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WBA може організувати титульний бій для блогера Джейка Пола

Владислав Уткін — 23 липня, 23:20
WBA може організувати титульний бій для блогера Джейка Пола

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) готова організувати чемпіонський поєдинок для американського блогера та боксера Джейка Пола.

Про це повідомляє видання talkSPORT з посиланням на слова президента організації Гільберто Мендоса.

Функціонер готовий надати Полу бій за титул чемпіона світу проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого, сина колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях та ікони боксу Хуліо Сезара Чавеса.

"Я не проти бою Джейка Пола проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого за чемпіонський титул", — написав Мендоса у соцмережі X.

Нагадаємо, Пол 20 липня мав провести бій проти колишнього чемпіона світу Майка Тайсона, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка". Очікується, що поєдинок відбудеться 20 листопада.

WBA Джейк Пол

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