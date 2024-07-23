WBA може організувати титульний бій для блогера Джейка Пола

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) готова організувати чемпіонський поєдинок для американського блогера та боксера Джейка Пола.

Про це повідомляє видання talkSPORT з посиланням на слова президента організації Гільберто Мендоса.

Функціонер готовий надати Полу бій за титул чемпіона світу проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого, сина колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях та ікони боксу Хуліо Сезара Чавеса.

"Я не проти бою Джейка Пола проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого за чемпіонський титул", — написав Мендоса у соцмережі X.

Нагадаємо, Пол 20 липня мав провести бій проти колишнього чемпіона світу Майка Тайсона, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка". Очікується, що поєдинок відбудеться 20 листопада.