Воррен: Зараз Дюбуа може перемогти Усика

Промоутер Френк Воррен заявив, що чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО) в реванші.

Його слова передає SkySports.

"В еликий бій, який хоче Дюбуа – це реванш з Усиком. Між ними був дуже суперечливий перший бій. Я думав, що це був легальний удар. Не збираюся вдаватися у всі ці речі, але він завдав йому болю і, напевно, дав Усику найважчий бій в кар'єрі. Я думаю, що в тій формі, в якій Дюбуа зараз знаходиться, він може побити Усика", – сказав Воррен.

Але спершу Дюбуа має захистити титул в бою проти Джозефа Паркера (35-3, 23 КО). Поєдинок відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.