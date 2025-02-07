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Воррен пояснив, за яких умов Дюбуа має право вийти провести реванш з Усиком

Руслан Травкін — 7 лютого 2025, 09:08
Воррен пояснив, за яких умов Дюбуа має право вийти провести реванш з Усиком
Даніель Дюбуа
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Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), вважає, що британець може розраховувати на реванш проти чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), якщо переможе Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

Про це він сказав у коментарі для DAZN.

"Якщо Дюбуа переможе Паркера – а я вважаю, що він переможе, хоча це дуже складний бій – то для мене це має стати найбільш природним реваншем у боксі.

У нас був той спірний момент із Даніелем, і він точно потряс Олександра. Дивлячись на те, як Дюбуа змужнів за останні три поєдинки, він показав, на що здатний. У кожному бою, крім цього, він виходив андердогом і доводив, що всі помилялися, а тепер він хоче перегорнути сторінку з Усиком.

Це логічний бій, у цьому немає жодних сумнівів. Мабуть, найбільший бій, який можна організувати. І якщо він подолає виклик Паркера, я вірю, що ми проведемо цей реванш, і це буде мегабій", – сказав Воррен.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

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