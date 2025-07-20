Такі з’являються раз на покоління: Воррен розхвалив Усика

Промоутер Френк Воррен розхвалив абсолютного чемпіона у хевівейті Олександра Усика після його перемоги над Даніелем Дюбуа.

Коментар промоутера публікує Ring Magazine.

"Усик був би видатним боксером у будь-якому поколінні. Він унікальний та неймовірний боєць. Такі з’являються раз на покоління. Дюбуа не впорався зі своїм завданням. Поразки вчать і це частина життя. Даніелю потрібна невелика перерва, щоб обміркувати все, і він мусить відродитися. Він дуже розчарований, і якщо Дюбуа хоче повернутися, йому треба вчитися на помилках. Даніелю лише 27. Сподіваюся, він повернеться і зробить висновки", – заявив Воррен.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Раніше Воррен заявив, що WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера.