Воррен розповів, коли стане відома дата реваншу Усика та Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), розповів, коли оголосять дату реваншу між британцем та абсолютним чемпіоном у хевівейті Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Промоутер дав коментар на цю тему в інтерв'ю Sky Sports.

"Я говорив з Ф’юрі після бою та коли він повернувся, просто щоб переконатися, що з ним усе гаразд. Він був дуже розчарований, але філософськи налаштований.

Реванш у будь-якому випадку був підписаний ще до того, як відбувся перший бій. Цю дату буде призначено протягом наступного місяця або близько того. Обидва бійці сказали, що хочуть цього, тому ми будемо на це спиратися", — сказав Воррен.