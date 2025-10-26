Воррен оголосив про перенесення бою Ітауми
Керівник промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявив, що 20-річний британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) не буде битися 13 грудня.
Цитує промоутера Ring Magazine.
"Ні, тому що якщо ми оголосимо, що він виступить у цей день, WBA скаже, що він не готовий до бою з Пулєвим – а цього ми не хочемо.
Потрібно подивитися, що буде з ситуацією навколо Пулєва, адже WBA санкціонувала цей бій, і він не може від нього відмовитися. Побачимо, як усе розвиватиметься.
Кажуть, що планують бій із Гассієвим у Дубаї, але, наскільки мені відомо, WBA цей поєдинок не санкціонувала. Як можна санкціонувати один бій, якщо вже призначено інший? Тож поки що ситуація така, як є", – сказав Воррен.
Раніше була інформація, що наступний бій Мозес проведе 13 грудня у Манчестері, в одному карді з Дереком Чісорою.
Напередодні WBA наказала Кубрату Пулеву провести захист титулу WBA World проти Ітауми, але натомість болгарин проведе бій проти Мурата Гассієва 12 грудня в Дубаї, ОАЕ.
Попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.