Воррен оголосив про перенесення бою Ітауми

Керівник промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявив, що 20-річний британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) не буде битися 13 грудня.

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Ні, тому що якщо ми оголосимо, що він виступить у цей день, WBA скаже, що він не готовий до бою з Пулєвим – а цього ми не хочемо.

Потрібно подивитися, що буде з ситуацією навколо Пулєва, адже WBA санкціонувала цей бій, і він не може від нього відмовитися. Побачимо, як усе розвиватиметься.

Кажуть, що планують бій із Гассієвим у Дубаї, але, наскільки мені відомо, WBA цей поєдинок не санкціонувала. Як можна санкціонувати один бій, якщо вже призначено інший? Тож поки що ситуація така, як є", – сказав Воррен.