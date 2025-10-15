WBA зобов'язала Ітауму та Пулева домовитись про бій
Мозес Ітаума
The Ring
Мозес Ітаума став претендентом на пояс WBA у надважкій вазі та має провести бій проти Кубрата Пулева.
Про це повідомляє The Ring.
Організація надала боксерам 30 днів для того, щоб домовитись про поєдинок. В іншому випаду будуть оголошені торги.
Востаннє Пулев з'являвся на ринзі у грудні 2024 року, коли відібрав пояс WBA у Мануеля Чарра.
Наступний бій Ітауми заплановано на грудень у Манчестері (Англія). Рафаел зазначає, що у зв'язку з рішенням WBA дуже можливе перенесення поєдинку на січень.
Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Ітауми з Усиком. Втім, сам Мозес не вважає себе гідним цієї можливості на даний час.