Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

WBA зобов'язала Ітауму та Пулева домовитись про бій

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 13:50
WBA зобов'язала Ітауму та Пулева домовитись про бій
Мозес Ітаума
The Ring

Мозес Ітаума став претендентом на пояс WBA у надважкій вазі та має провести бій проти Кубрата Пулева.

Про це повідомляє The Ring.

Організація надала боксерам 30 днів для того, щоб домовитись про поєдинок. В іншому випаду будуть оголошені торги.

Востаннє Пулев з'являвся на ринзі у грудні 2024 року, коли відібрав пояс WBA у Мануеля Чарра.

Наступний бій Ітауми заплановано на грудень у Манчестері (Англія). Рафаел зазначає, що у зв'язку з рішенням WBA дуже можливе перенесення поєдинку на січень.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Ітауми з Усиком. Втім, сам Мозес не вважає себе гідним цієї можливості на даний час.

WBA Кубрат Пулев Мозес Ітаума

Кубрат Пулев

Ітаума може провести бій проти 44-річного екссуперника Кличка та Джошуа за чемпіонський пояс
WBA анонсувала мінітурнір для чотирьох боксерів
Бій Пулева проти перспективного британця під загрозою зриву
Буде непросто: Пулев назвав переможця бою Усик – Ф'юрі
Промоутер Усика оцінив можливість поєдинку з Пулевим

Останні новини