WBA зобов'язала Ітауму та Пулева домовитись про бій

Мозес Ітаума став претендентом на пояс WBA у надважкій вазі та має провести бій проти Кубрата Пулева.

Про це повідомляє The Ring.

Організація надала боксерам 30 днів для того, щоб домовитись про поєдинок. В іншому випаду будуть оголошені торги.

The WBA have now officially ordered Kubrat Pulev to defend his WBA 'regular' heavyweight belt against Moses Itauma next, Itauma's promoter Frank Warren has confirmed. pic.twitter.com/xoar3lEagj — Ring Magazine (@ringmagazine) October 15, 2025

Востаннє Пулев з'являвся на ринзі у грудні 2024 року, коли відібрав пояс WBA у Мануеля Чарра.

Наступний бій Ітауми заплановано на грудень у Манчестері (Англія). Рафаел зазначає, що у зв'язку з рішенням WBA дуже можливе перенесення поєдинку на січень.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Ітауми з Усиком. Втім, сам Мозес не вважає себе гідним цієї можливості на даний час.