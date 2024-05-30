Воррен назвав причину перенесення реваншу Усика та Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), вважає, що стан здоров'я абсолютного чемпіона у хевівейті Олександра Усика (22-0, 14 КО) став причиною перенесення дати реваншу між боксерами.

Про це промоутер розповів у інтерв'ю Dazn.

"Ми побачили неймовірний бій. Найбільше протистояння 21 століття. Обидва хлопці віддали всі сили. Вони хочуть знову битися, тому це станеться.

Реванш був відкладений, тому що, я думаю, що один із них, не Тайсон, а Усик, отримав травму. Це причина, чому він не зможе бути у формі до початкової дати.

Все ж це ідеальний час для бою. Давайте дамо хлопцям час на відновлення після дуже, дуже важкого поєдинку. Сподіваюся, ми побачимо таке ж видовище", — сказав Воррен.