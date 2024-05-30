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Воррен назвав причину перенесення реваншу Усика та Ф'юрі

Владислав Уткін — 30 травня, 12:19
Воррен назвав причину перенесення реваншу Усика та Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), вважає, що стан здоров'я абсолютного чемпіона у хевівейті Олександра Усика (22-0, 14 КО) став причиною перенесення дати реваншу між боксерами.

Про це промоутер розповів у інтерв'ю Dazn.

"Ми побачили неймовірний бій. Найбільше протистояння 21 століття. Обидва хлопці віддали всі сили. Вони хочуть знову битися, тому це станеться.

Реванш був відкладений, тому що, я думаю, що один із них, не Тайсон, а Усик, отримав травму. Це причина, чому він не зможе бути у формі до початкової дати.

Все ж це ідеальний час для бою. Давайте дамо хлопцям час на відновлення після дуже, дуже важкого поєдинку. Сподіваюся, ми побачимо таке ж видовище", — сказав Воррен.

Напередодні міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що другий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

У цьому поєдинку на кону можуть стояти не всі чотири пояси. Раніше промоутер боксера Ентоні Джошуа розповів про плани свого клієнта на пояс IBF Усика.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

Френк Воррен

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