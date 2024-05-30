Воррен назвав причину перенесення реваншу Усика та Ф'юрі
Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), вважає, що стан здоров'я абсолютного чемпіона у хевівейті Олександра Усика (22-0, 14 КО) став причиною перенесення дати реваншу між боксерами.
Про це промоутер розповів у інтерв'ю Dazn.
"Ми побачили неймовірний бій. Найбільше протистояння 21 століття. Обидва хлопці віддали всі сили. Вони хочуть знову битися, тому це станеться.
Реванш був відкладений, тому що, я думаю, що один із них, не Тайсон, а Усик, отримав травму. Це причина, чому він не зможе бути у формі до початкової дати.
Все ж це ідеальний час для бою. Давайте дамо хлопцям час на відновлення після дуже, дуже важкого поєдинку. Сподіваюся, ми побачимо таке ж видовище", — сказав Воррен.
Напередодні міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що другий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.
У цьому поєдинку на кону можуть стояти не всі чотири пояси. Раніше промоутер боксера Ентоні Джошуа розповів про плани свого клієнта на пояс IBF Усика.