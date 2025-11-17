WBO дуже скоро санкціонує цей бій: Воррен – про поєдинок Усика з Вордлі

Промоутер Френк Воррен вважає, що найближчим часом Світова боксерська організація (WBO) санкціонує бій тимчасового чемпіона організації у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Boxing Social.

"Все залежатиме від Усика. Справді. WBO, як я вважаю, дуже скоро призначить цей бій, я маю на увазі дуже скоро. Думаю, це неминуче. І якщо Усик відмовиться, тоді Вордлі оголосять чемпіоном світу.

Він хоче битися. Він не хоче, щоб його просто оголосили чемпіоном світу. Він хоче битися, щоб стати чемпіоном світу. Він тимчасовий чемпіон. Він переміг надважковаговика номер два у світі, і зробив це драматично.

Вордлі небезпечний у будь-який момент бою. Він може програти усі 12 раундів, але змінити все завдяки тій силі, яку він має", – сказав Воррен.