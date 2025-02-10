Без Усика Велика Британія знову стане центром суперважкої ваги – Воррен

Промоутер Френк Воррен вважає, що український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) є єдиною перешкодою для домінування британців у надважкому дивізіоні.

Про це промоутер розповів у коментарі Sky Sports Boxing.

"Приберіть Усика, і Британія стає центром суперважкого дивізіону в боксі.

Коли я починав у спорті, Британія мала хороших бійців - Генрі Купера, Джо Багнера, легенди свого часу, але жоден не став чемпіоном світу. Всі були американцями.

Зараз всі найкращі суперваговики є британцями. І з ким би не бився Усик, він буде британцем. 95% найкращих боксерів дивізіону – британці", – розповів Воррен.