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Без Усика Велика Британія знову стане центром суперважкої ваги – Воррен

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 22:33
Без Усика Велика Британія знову стане центром суперважкої ваги – Воррен
Олександр Усик
Getty Images

Промоутер Френк Воррен вважає, що український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) є єдиною перешкодою для домінування британців у надважкому дивізіоні.

Про це промоутер розповів у коментарі Sky Sports Boxing.

"Приберіть Усика, і Британія стає центром суперважкого дивізіону в боксі.

Коли я починав у спорті, Британія мала хороших бійців - Генрі Купера, Джо Багнера, легенди свого часу, але жоден не став чемпіоном світу. Всі були американцями.

Зараз всі найкращі суперваговики є британцями. І з ким би не бився Усик, він буде британцем. 95% найкращих боксерів дивізіону – британці", – розповів Воррен.

Нагадаємо, Усик шість з семи своїх боїв у надважкій вазі провів проти британців.

Напередодні Воррен заявив, що чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе перемогти українця у реванші.

Олександр Усик Френк Воррен

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