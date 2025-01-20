Воррен вважає, що рефері врятував Усика від поразки у першому бою з Дюбуа

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що рефері занадто багато часу дав Олександру Усику (23-0, 14 КО) під час першого бою.

Про це він заявив для Sky Sports.

"Так, я досі вірю, що Дюбуа тоді переміг би Усика, але що тоді було у голові рефері, перерва на 4 хвилини? Як би не це, то Даніель просто б накинувся на Усика. Це не був удар нижче пояса. А Рефері дав Усику чотири хвилини на відпочинок... Олександр вже навіть був готовий продовжувати, але йому сказали чекати", – сказав Воррен.

Поєдинок між Дюбуа та Усиком відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.