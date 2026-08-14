Воррен анонсував появу нового абсолюта у гевівейті після Усика

Відомий промоутер Френк Воррен розповів, коли, на його думку, у гевівейті з'явиться новий абсолютний чемпіон світу.

Його слова наводить The Ring.

Голова Queensberry Promotions переконаний, що цього моменту прихильникам боксу доведеться чекати від 18 місяців до двох років.

"Хто очолює рейтинг? Хто цей хлопець? Хто носитиме чемпіонську корону? Ми це з'ясуємо. Ми це зробимо. адаю, це станеться протягом найближчих 18 місяців – двох років. Звісно, за пояси треба боротися, але нам потрібно зібрати керівні органи, щоб узгодити програму об'єднання титулів. Це означає, що, можливо, доведеться відкласти обов'язкові поєдинки тощо. Тож попереду багато роботи. Але в одному нас не можна звинуватити – у затягуванні справ. Ми рухаємо цю надважку вагу вперед. Не думаю, що у цьому дивізіоні було стільки титульних поєдинків поспіль протягом багатьох-багатьох років. І ми це реалізуємо. Зрештою, наша мета – визначити, хто найкращий серед цієї групи боксерів, і побачити, хто заволодіє чотирма поясами, а далі – рухатися далі", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що останнім абсолютом королівської ваги був Олександр Усик. Однак після звільнення титулу WBO втратив цей високий статус.

Після чого у червні 2026-го українець звільнив решту своїх чемпіонських титулів, аби уникнути обов'язкового двобою проти німця Агіта Кабаєла, завершивши кар'єру бажаним поєдинком. Усику приписують "прощальний танець" проти Деонтея Вайлдера.

Тим часом, Олександр повернувся до тренувань у залі.

Непереможений український боксер раніше назвав Ентоні Джошуа наступним абсолютним чемпіоном у гевівейті. Також корону цього дивізіону пророкують Мозесу Ітаумі.