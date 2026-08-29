41-річний Хіса брутально нокаутував Нармо та захистив титул WBO Global

41-річний албанський надважковаговик Нельсон Хіса (25-0, 23 КО) переміг норвежця Томаса Нармо (14-1, 14 КО) в андеркарді бою Мозес Ітаума - Філіп Хргович.

У другому раунді представник Албанії відправив суперника в нокдаун. Попри те, що Нармо зміг піднятися, він був не в змозі продовжувати поєдинок, через що рефері зафіксував дострокову перемогу Хіси.

Бій відбувся на арені O2 в Лондоні в андеркарді бою між хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) та британцем Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО). На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі, який звільнив Олександр Усик.

Раніше боксери пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком.