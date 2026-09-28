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Кабаєл проведе бій проти непереможеного албанця

Олександр Булава — 28 вересня 2026, 23:28
Кабаєл проведе бій проти непереможеного албанця
Агіт Кабаєл
instagram.com/agitkabayel

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) домовився про бій з 42-річним албанцем Нельсоном Хісою (25-0, 23 КО).

Про це повідомляє talkSPORT.

Бій відбудеться 28 листопада в німецькому Дюссельдорфі

За інформацією джерела, обізнаного з переговорами, Гвідо Віанелло розглядали, як заміну албанцю після його першої відмови від поєдинку. Однак переговори з Хісою відновилися в результаті драматичного повороту подій.

Наступного тижня відбудеться пресконференція з анонсом поєдинку.

Це буде перший захист титулу WBC для Кабаєла. Непереможений боксер став повноцінним володарем цього титулу після того, як Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Агіт здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11). Вони бились у січні.

Хіса востаннє виходив у ринг в андеркарді поєдинку Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. 42-річний албанець переміг норвежця Томаса Нармо (14-1, 14 КО), зберігши бездоганний професійний рекорд.

Агіт Кабаєл

Агіт Кабаєл

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