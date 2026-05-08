Вордлі та Дюбуа пройшли процедуру зважування: хто з потенційних суперників Усика виявився важчим

Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) пройшли офіційну процедуру зважування пере боєм.

Так, Дюбуа майже на 5 кг переважив свого майбутнього суперника, показавши вагу 114,16. Водночас вага Ворлді склала 109,86 кілограм.

🇬🇧 Fabio Wardley- 242.2 lbs

🇬🇧 Daniel Dubois- 251. 7 lbs



👀 The pair go face-to-face for the final time ahead of their WBO heavyweight title fight at the Co-op Live Arena tomorrow live on DAZN.#WardleyDuboispic.twitter.com/yaU68OUVao — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) May 8, 2026

Зазначимо, що головний бій вечора боксу в Манчестері розпочнеться 9 травня, не раніше опівночі. Переможець цієї битви згодом може стати наступним суперником Олександра Усика, про що українець говорив раніше.

Нагадаємо, що напередодні Вордлі та Дюбуа проведи дуель поглядів. Після неї "Динаміт" не потиснув руку чинному чемпіону світу.