Вордлі та Дюбуа пройшли процедуру зважування: хто з потенційних суперників Усика виявився важчим
Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа
Getty Images
Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) пройшли офіційну процедуру зважування пере боєм.
Так, Дюбуа майже на 5 кг переважив свого майбутнього суперника, показавши вагу 114,16. Водночас вага Ворлді склала 109,86 кілограм.
Зазначимо, що головний бій вечора боксу в Манчестері розпочнеться 9 травня, не раніше опівночі. Переможець цієї битви згодом може стати наступним суперником Олександра Усика, про що українець говорив раніше.
Нагадаємо, що напередодні Вордлі та Дюбуа проведи дуель поглядів. Після неї "Динаміт" не потиснув руку чинному чемпіону світу.