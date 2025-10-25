Вордлі – про Усика: Хто знає, що може придумати його мозок

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) розповів, що думає потенційний бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Слова боксера цитує BoxingScene.

"Хто знає, хто знає. Він неймовірно цікавий персонаж, цікава людина. Хто знає, що може придумати його мозок, його розум, що може йому сподобатися в плані боксу, або, можливо, поза ним. Я знаю, що він роздумував про бій за правилами ММА чи щось подібне, я бачив це в інтернеті. Тому, хто знає, як складеться його кар’єра в наступному році, але я сподіваюся на це", – заявив британець.

Сьогодні, 25 жовтня Фабіо вийде у ринг проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Переможець цього поєдинку стане претендентом на бій з Усиком.

Бій відбудеться на О2 Арені у Лондоні. Вордлі та Паркер вийдуть у ринг після поєдинків андеркарду. Орієнтовно – після 00:00.

Раніше Паркер переважив Вордлі на 9 кг під час процедури зважування.