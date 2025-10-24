Українська правда
Паркер переважив Вордлі на 9 кг перед поєдинком

Володимир Варуха — 24 жовтня 2025, 21:26
Паркер - Вордлі
Queensberry Promotions

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) і тимчасовий чемпіон WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) пройшли процедуру зважування перед боєм за пояс новозеландського боксера.

Вага Паркера склала 119,0 кг, тоді як Вордлі показав на вагах 110,1 кг. Бій відбудеться завтра ввечері у Лондоні на О2 Арені.

Переможець цього поєдинку стане претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Раніше Вордлі розповів, що планує зробити після перемоги над Джозефом Паркером

