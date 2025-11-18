Президент WBO підтвердив, що Ітаума може провести бій з Вордлі за титул

Президент World Boxing Organization Густаво Олівері заявив, що Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) зможе битися за титул WBO проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), якщо переможе Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).

Про це він сказав у коментарі для The Ring.

"Ітаума став би обов'язковим претендентом на перемогу над Вордлі, якби переміг Джермейна Франкліна. Перемога над Франкліном, який є одним із головних претендентів, поставила б його в сильну позицію", – сказав Олівері.

Ітаума проведе поєдинок із Франкліном 24 січня 2026 року.

Зазначимо, що обидва боксери тренуються у Бена Девісона. Ситуацію ще більше ускладнює те, що Вордлі нещодавно в інтерв'ю сказав, що якби йому довелося зіткнутися зі своїм товаришем по тренувальному залу, він би волів мати на кону кілька титулів.

Нагадаємо, Вордлі раніше мав статус тимчасово чемпіона, однак після відмови українського чемпіона Олександра Усика від титулу, його підвищили до повноцінного чемпіона цієї організації.