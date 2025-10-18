Українська правда
Вордлі розповів, чи відчуває здатність нокаутувати Усика

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 15:28
Вордлі розповів, чи відчуває здатність нокаутувати Усика
Фабіо Вордлі
Getty images

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) прокоментував свої шанси в потенційному бою з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Своїми думками британець поділився з IFL TV.

"Я точно вважаю, що можу нокаутувати Усика, але чи це буде в Іпсвічі? Це було б просто безумством – Олександр та я. Ми вже якось жартували із командою, що це точно трапиться", – зі сміхом розповів Вордлі.

Фабіо Вордлі проведе свій наступний бій проти Джозефа Паркера 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Переможець цього поєдинку стане першим у черзі серед обов’язкових претендентів на зустріч з Олександром Усиком.

Раніше англієць поділився спогадами про свій спаринг з українським абсолютом, який трапився у 2018 році.

Фабіо Вордлі

