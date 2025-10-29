Українська правда
Тренер запропонував несподіваний варіант для прощального бою Усика

Олександр Булава — 29 жовтня 2025, 23:17
Відомий американський тренер Тедді Атлас вважає, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик може прийняти нестандартний бій для завершення кар'єри.

Цитує тренера Boxing News 24/7.

"Він, як машина: Олімпійські ігри, об’єднання всіх титулів у крузервейті, усі ті перемоги. Потім — здобуття чемпіонського звання у хевівейті.

Але тепер, коли він розуміє, що кар’єра наближається до завершення, можливо, йому хочеться зробити це трохи інакше — вийти за межі звичного. І частиною цього може стати бій із Перейрою.

Перейра – не класичний боксер, але велике ім’я. Він страшний суперник, його сприймають як своєрідного "бугімена" у своєму середовищі — в UFC, в ММА. І що може бути кращим способом завершити кар’єру?", – сказав Атлас.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті.

Напередодні повідомлялося, що команда Усика не в захваті від потенційного поєдинку проти британця Фабіо Вордлі

