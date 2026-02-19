Атлас назвав фаворита бою Барріос – Гарсія
Американський тренер Тедді Атлас віддає перевагу Раяну Гарсії (24-2, 20 КО) у поєдинку проти чемпіона WBC Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).
Його слова передає Boxing News Online.
"На цьому етапі кар'єри Барріоса – Гарсія молодший, він швидший руками, трохи вибуховіший – я думаю, варто віддати йому перевагу.
Але знову ж таки… Чи все з ним гаразд ментально? У якому він стані? Доводиться йти на ризик: чи в порядку його психіка?
На західному фронті все спокійно, якщо у Гарсії на західному фронті спокійно – це хороші новини. Якщо немає ніякого шуму, то, можливо, справи йдуть добре… І якщо я буду відштовхуватися від цього, то скажу, що віддаю перевагу Гарсії. У чому перевага Барріоса – так це в тому, що ви точно знаєте, чого від нього очікувати. Щодо Гарсії, ви не знаєте напевно, що отримаєте.
Зрештою, я думаю, що Раян буде в порядку", – сказав Атлас.
Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.
Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.