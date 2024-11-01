Продивус остаточно програв суд і втратив посаду президента ФБУ

Колишній очільник Федерації боксу України та віцепрезидент проросійської Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус остаточно програв судову справу проти ФБУ.

Про це свідчить постанова Верховного суду України у справі №910/14451/22. Копія постанови є у розпорядженні Чемпіона.

Зокрема, було скасовано рішення Господарського суду Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду, які частково задовольнили позов Продивуса (визнали протиправною та скасували зміну в реєстрі федерації, за якою новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко).

Також Продивусу відмовили у передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та стягнули з нього 15 382 гривень 20 копійок на користь ФБУ (7443 за судові витрати за подачу апеляції + 7939,20 за касаційну скаргу).

Дана постанова набирає законної сили з моменту її прийняття (23.10.2024), є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у червні цього року новим президентом Федерації боксу України було обрано Олега Ільченка.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика Кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;

У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламенту, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;

22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;

Навесні 2022 року Кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;

У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;

За кілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус