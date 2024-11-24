Перспективний австралійський боксер: Усик – це фрік, Ф'юрі його не здолає

Австралійський боксер Джастіс Хуні (9-0, 4 КО), який володіє титулом WBC Global у бріджервейті (до 102 кг) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова цитує MMACore.

"Вони обидва – бійці топового рівня. Думаю, це буде знову шахова партія, де вони доповнюватимуть один одного.

Але я не бачу, як Ф'юрі може здолати Усика. Усик – це просто фрік. Чудово рухається, чудово зближується, завдає ударів і ухиляється, не пропустивши жодного удару.

В першому поєдинку я також підтримував Усика. Його рухи, вибір ударів, він їх чимало викидає і зберігає присутність перед суперником. Він завжди на передній нозі, але може легко відійти і покинути дистанцію атаки суперника. Він робить в ринзі, що хоче", – сказав 25-річний Хуні.