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Сіренко підписав контракт з промоутерською компанією Воррена

Олександр Булава — 29 серпня, 22:21
Сіренко підписав контракт з промоутерською компанією Воррена
Владислав Сіренко

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) підписав контракт з промоутерською компанією Френка Воррена Queensberry Promotion.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Деталі угоди з 29-річним українцем не розголошуються.

Нагадаємо, у червні Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО). Це був другий поєдинок українця у 2024 році.

Наступний бій українця заплановано на 1 жовтня. Суперник наразі невідомий.

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