Сіренко підписав контракт з промоутерською компанією Воррена

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) підписав контракт з промоутерською компанією Френка Воррена Queensberry Promotion.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Деталі угоди з 29-річним українцем не розголошуються.

The newest member of the Queensberry Heavyweight team. 😤



21-0 (18) Vladyslav Sirenko signs. The heavy-hitting Ukrainian is looking to add himself to the Heavyweight History books!



Full-Story: https://t.co/Mxe1o2dEiH pic.twitter.com/z3bcISwYYu — Queensberry Promotions (@Queensberry) August 29, 2024

Нагадаємо, у червні Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО). Це був другий поєдинок українця у 2024 році.

Наступний бій українця заплановано на 1 жовтня. Суперник наразі невідомий.