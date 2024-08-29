Сіренко підписав контракт з промоутерською компанією Воррена
Владислав Сіренко
Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) підписав контракт з промоутерською компанією Френка Воррена Queensberry Promotion.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Деталі угоди з 29-річним українцем не розголошуються.
Нагадаємо, у червні Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО). Це був другий поєдинок українця у 2024 році.
Наступний бій українця заплановано на 1 жовтня. Суперник наразі невідомий.