Визначилася дата наступного поєдинку Сіренка

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) проведе наступний поєдинок 1 жовтня.

Про це йдеться на сайті BoxRec.

Киянин візьме участь в шоу промоутера Джиммі Адамса у Нешвілі, штат Теннесі, США, проте суперник для 8-раундового поєдинку наразі невідомий.

Раніше тренер українця Джеймс Алі Башир розповів про труднощі в пошуку опонента для Владислава.

Напередодні Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО). Це був другий поєдинок українця у 2024 році.

Боксер виходив на ринг на початку квітня — тоді він уже в третьому раунді нокатував Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО). Той бій для Владислава став поверненням після перерви тривалістю 2 з половиною роки.